Український боксер Ломаченко проведе свій наступний бій 15 квітня

Чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко проведе свій наступний бій не 25 березня, як планувалося раніше, а 15 квітня, повідомляє Boxingnews з посиланням на відомого боксерського інсайдера Дена Рафаеля.

Як сказав у коментарі Рафаелю промоутер Ломаченко Боб Арум, квітневий бій українця може пройти в казино MGM National Harbor на східному узбережжі США (в передмісті Вашингтона). Також планується, що в рамках цього ж вечора боксу на ринг вийде і перспективний український напівваговик Олександр Гвоздик. Імена суперників Ломаченко і Гвоздика будуть оголошені пізніше.