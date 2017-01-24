Українці найчастіше їздять до Польщі, Росії та Угорщини – Держприкордонслужба

У Державній прикордонній службі України назвали трійку країн, до яких найчастіше виїжджають українці: Польща, Росія та Угорщина.

Про це повідомив привів помічник голови ДПСУ Олег Слободян в ефірі «112 Україна».

«Ми ведемо статистику українців, які виїжджають за кордон. У той же час протягом багатьох років ми не запитуємо мету поїздки, тому ми не можемо сказати, яка кількість наших співвітчизників виїхали з метою міграції», – сказав Слободян.

За його словами, у минулому році близько 25 мільйонів українців перетнули кордон на в`їзд, і «приблизно ця ж кількість, умовно кажучи, повернулася в Україну».

«Можна сказати, що динаміка стабільна, як і трійка лідерів-країн, куди більше їдуть українці. Це Польща – близько 10 млн наших співвітчизників. На другому місці Російська Федерація – близько 5 млн. І на третьому місці Угорщина – близько 3 млн наших співвітчизників. Ці ж країни лідирували і протягом попередніх років», – зауважив Слободян.