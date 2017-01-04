У західних областях України сьогодні очікується мокрий сніг та ожеледиця

Правоохоронці попереджають учасників дорожнього руху про мокрий сніг та ожеледицю 4 січня у західних та північних областях.

Про це повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

За прогнозом синоптиків, в західних та північних областях сьогодні очікується мокрий сніг, вдень на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

«За таких погодних умов водіям варто бути обачливими при проїзді мостів та естакад, відмовитися від ризикованих маневрувань, ні в якому випадку не перевищувати швидкість, дотримуватись безпечної дистанції, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху», – йдеться у повідомленні.