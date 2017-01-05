У тюрмах відкриють магазини і видадуть в`язням зарплатні картки

Міністерство юстиції має намір почати розміщення магазинів у в`язницях в поточному році.

Про це заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов в ефірі ”5 каналу”.

”Цього року ми будемо маленькі магазинчики запускати. Зараз з (торговими) мережами ведемо переговори. У поточному році ми почнемо реалізовувати запуск магазинчиків у системі”, – повідомив він.

Чернишов також поінформував, що ув`язненим будуть видані зарплатні банківські картки, на які будуть надходити кошти за виконувану ними роботу.

За грошові кошти, перераховані на карти, засуджені зможуть купувати продукти в тюремних магазинах.

Заступник міністра юстиції назвав ці нововведення одним з аспектів реформи пенітенціарної системи. За його прогнозами, реформа буде тривати 5-7 років.