У січні тролейбус N9 поїде у новий термінал аеропорту «Львів»

Вже встановлено 33 опори для продовження тролейбусної лінії до нового терміналу аеропорту/

Як повідомляє Depo.Львів, у січні тролейбус N9 поїде у новий термінал аеропорту.

Вже встановлено 33 опори для продовження тролейбусної лінії до нового терміналу аеропорту. Також залито фундамент під 45 опор. Роботи планують завершити до Йордану.

“Необхідно залити фундамент ще під 5 опор, а також встановити ще 17 опор. Якщо будуть сприятливі погодні умови, роботи плануємо завершити до Йордану (19 січня)”, – зазначили в “Львівелектротранс”.