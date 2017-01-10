У школах Львова з 16 січня відновлюється навчання

З 16 січня навчальний процес розпочнеться у всіх школах Львова.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, «на сьогоднішній день немає необхідності продовжувати тимчасове припинення навчання у загальноосвітніх навчальних закладах міста».

Зимові канікули у львівських школах розпочалися 31 грудня 2016 року і триватимуть до 15 січня 2017 року. У зв’язку з перевищенням епідпорогом у львівських навчальних закладах було запроваджено тимчасове припинення навчання, яке тривало з 20 грудня до 30 грудня 2016 року.