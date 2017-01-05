У різдвяну ніч Львовом курсуватимуть шість трамвайних маршрутів

У різдвяну ніч «Львівелектротранс» запустить загалом шість нічних трамвайних маршрути, три з яких було випробувано в новорічну ніч, інформує zaxid.net.

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», в різдвяну ніч із 6 на 7 січня 2017 року окрім нічних трамвайних маршрутів № 3Н, 6Н та 8Н, які курсували у новорічну ніч, будуть також курсувати трамвайні маршрути № 1Н «Залізничний вокзал – Центр – Залізничний вокзал» (по вул. Дорошенка); № 2Н «вул. Пасічна – вул. Коновальця», № 7Н «вул. Татарбунарська – вул. Торф’яна».

Трамваї маршруту № 1Н відправлятимуться від кінцевої «Залізничний вокзал» о 0:10, 1:02, 1:55, 2:40, 3:33, 4:25.

Трамваї маршруту № 2Н відправляються від кінцевої «вул. Пасічна» о 0:14, 1:38, 3:02, 4:21, а від кінцевої «вул. Коновальця» о 0:57, 2:21, 3:45.

Нічна «сімка» відправлятиметься із кінцевої «вул. Торф’яна» 0:20, 1:33, 2:41, 3:49, 4:49, а з кінцевої «вул. Татарбунарська» о 0:52, 2:05, 3:13, 4:21, 5:21.

Як розповів директор «Львівелектротрансу» Михайло Сидорович, трамвайні маршрути № 3Н, 6Н та 8Н, які курсували у новорічну ніч, користувалися популярністю серед пасажирів, які святкували прихід нового року в центрі Львова. Він зазначив, що завдяки цим трьом додатковим трамвайним маршрутам пасажири зможуть доїхати трамваєм до усіх районів, де є трамвайна мережа.

До слова, раніше повідомлялося про те, що в ніч з 6 нна 7 січня курсуватимуть трамваї за трьома маршрутами.