У православних християн сьогодні Водохресний святвечір, Навечір`я Богоявлення – день суворого посту, що передує святу Хрещення Господнього.

Як повідомляє ”Православний спадок України на Святій Горі Афон”, у Водохресний святвечір і на саме Водохреща вода в храмах освячується особливим чином – великим Йорданським освяченням. Ця вода – велика святиня, називається Агіасмою або водохресною водою. Освячення відбувається однаковим чином, тому вода, освячена ввечері або вранці, не відрізняється.

У ці дні віряни згадують про те, як у віці 30 років Ісус Христос прийшов на річку Йордан, щоб прийняти хрещення від Іоанна Предтечі. Під час хрещення Бог Син знаходився в Йордані, Бог Отець виявив себе голосом з небес і свідчив про Сина, а Бог Святий Дух в образі голуба зійшов на Ісуса Христа.

За традицією, вже ввечері 18 січня люди вирушать на водойми і з молитвою тричі занурюються у воду. В пам`ять про річку Йордан, у водах якої Іоанн Предтеча хрестив Ісуса Христа, ополонку називають йорданью.

У цей день, як і в Різдвяний святвечір, віряни не вживають їжу до виносу свічки після літургії вранці і до першого вживання хрещенської води. Також у цей день до вечері вважалося важливим прибрати будинок перед окропленням святою водою.

