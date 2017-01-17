У півфінал національного відбору на “Євробачення” пройшли 24 учасники

У півфінал національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення 2017» пройшли 24 учасники.

Їх список оприлюднено на сайті телеканалу СТБ, який є співорганізатором відбору:

Арсен Мірзоян

Міла Нітич

Віталій Козловський

AGHIAZMA

Сальто Назад

Green Grey

ROZHDEN

Vivienne Mort

Пающіє труси

Анастасія Прудиус

TAYANNA

DETACH

O.Torvald

ILLARIA

KADNAY

Рома Веремейчик і гурт LUMIERE

MamaRika

Laliko

MELOVIN

LETAY

Panivalkova

С.К.А.Й.

Monochromea

KUZNETSOV (переможець онлайн-голосування на сайті СТБ)

У п’ятницю, 20 січня, відбудеться жеребкування, під час якого визначиться порядок виступу артистів у трьох півфіналах: 4, 11 і 18 лютого. Результати жеребкування будуть опубліковані на сайтах СТБ і UΛ: Перший.

Нагадаємо, “Євробачення-2017″ пройде в Києві 9-13 травня.