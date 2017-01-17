У півфінал національного відбору на “Євробачення” пройшли 24 учасники

У півфінал національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення 2017» пройшли 24 учасники.
Їх список оприлюднено на сайті телеканалу СТБ, який є співорганізатором відбору:
Арсен Мірзоян
Міла Нітич
Віталій Козловський
AGHIAZMA
Сальто Назад
Green Grey
ROZHDEN
Vivienne Mort
Пающіє труси
Анастасія Прудиус
TAYANNA
DETACH
O.Torvald
ILLARIA
KADNAY
Рома Веремейчик і гурт LUMIERE
MamaRika
Laliko
MELOVIN
LETAY
Panivalkova
С.К.А.Й.
Monochromea
KUZNETSOV (переможець онлайн-голосування на сайті СТБ)
У п’ятницю, 20 січня, відбудеться жеребкування, під час якого визначиться порядок виступу артистів у трьох півфіналах: 4, 11 і 18 лютого. Результати жеребкування будуть опубліковані на сайтах СТБ і UΛ: Перший.
Нагадаємо, “Євробачення-2017″ пройде в Києві 9-13 травня.