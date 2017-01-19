У передмісті Львова після купання в ополонці помер чоловік

Сьогодні, 19 січня, у с. Мурованому біля Львова після йорданських купань помер 52-річний чоловік, повідомляє Zaxid.net.

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що трапилося це близько 15:00 на місцевій водоймі. Чоловік пірнув в ополонку, після цього вийшов на берег, почав витиратися, йому стало погано і він втратив свідомість. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть.

За словами Світлани Добровольської, чоловік ― місцевий мешканець 1964 року народження. Його тіло скерували на експертизу для встановлення причин смерті.

У прес-службі ДСНС Львівщини зазначили, що ополонка у с. Мурованому не була обладнана для купань, тому рятувальники не чергували на місці.