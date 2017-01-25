У Мін’юсті планують переселити в нове приміщення ув’язнених з Львівського СІЗО

У Міністерстві юстиції України розраховують через два роки переселити в нові приміщення ув’язнених з Київського та Львівського СІЗО.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов, передає УНІАН.

За його словами, протягом цього тижня Мін’юст має намір оголосити конкурс проектів щодо будівництва нових СІЗО у Києві та Львові. «Переможця буде визначено, коли буде дана оцінка профільних відомств, після того почнеться будівництво. Я думаю, за два роки ми можемо очікувати переселення заарештованих і Київського, і Львівського СІЗО в нові приміщення», – сказав Чернишов.

Також, як зазначив представник відомства, до березня цього року планується визначити кількість виправних колоній, які підлягатимуть закриттю або перепрофілюванню через мінімальну наявність в них спецконтингенту або високу вартість утримування.

Зокрема, розглядається питання щодо закриття чи перепрофілювання з подальшою передачею на баланс місцевих громад близько 20 подібних закладів.