У Львові зять пограбував тестя і тещу

У Львові зять обікрав помешкання тестя і тещі. Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

До Франківського відділу поліції 26 січня звернувся за допомогою 55-річний львів’янин. За словами чоловіка, напередодні 30-річний зять викрав його документи на автомобіль, трудову книжку, диплом про освіту, водійське та пенсійне посвідчення, два паспорти громадянина України (на ім’я заявника та його дружини). З помешкання заявника також зник відеонавігатор «Вінстон». Загальна сума заподіяних збитків становить близько 53 000 гривень.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.