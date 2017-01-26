У Львові змінять схему руху на двох вулицях

На двох вулицях у Львові змінять схему руху транспорту. Вулиця Кониського стане односторонньою, а вул. Зерова – навпаки двосторонньою.

Відповідне рішення під час засідання 25 січня ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху, повідомляє Zaxid.net.

Згідно з рішенням, частина вул. Кониського в Личаківському районі Львова стане односторонньою в напрямку від вул. Туган-Барановського до вул. Павлова. Раніше ця ділянка була двосторонньою. Крім того, на перехресті вул. Кониського і Туган-Барановського облаштують нерегульований пішохідний перехід.

Схема руху на іншій ділянці вул. Кониського в напрямку від вул. Костя Левицького до вул. Павлова залишиться незмінною.

Натомість вул. Зерова у Франківському районі стане двосторонньою. Раніше ця вулиця вже була двосторонньою, проте кілька років тому її зробили односторонньою. Однак мешканці вже неодноразово самовільно знімали там знаки одностороннього руху і їздили в обидва боки. Відтак, комісія вирішила відновити двосторонній рух на цій вулиці.