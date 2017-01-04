У Львові затримали співробітника СБУ, який вимагав 6,5 тис. доларів хабара

Правоохоронці затримали співробітника Управління СБУ у Львівській області, який вимагав 6,5 тис. доларів.

Про це заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос написав у Facebook.

«04.01.2017 військовою прокуратурою Львівського гарнізону на підставі матеріалів та спільно з Управлінням ВБ СБ України, в рамках контролю за ч. 3 ст. 189 КК України (вимагання), задокументовано факт вимагання із застосуванням насильства співробітником Управління СБ України у Львівській області коштів у розмірі 6500 доларів США», – зазначив Матіос.

За його даними, під час одержання частини коштів у розмірі 1 тис. доларів посадовця затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Гроші виявлені та вилучені у повному обсязі під час проведення огляду місця події, додав прокурор.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем проживання фігуранта.