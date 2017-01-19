У Львові затримали на хабарі заступника начальника митниці

У Львові 19 січня затримали під час одержання хабара у сумі 15 тис доларів США в.о. заступника начальника Львівської митниці.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, «військовою прокуратурою Львівського гарнізону спільно з управлінням захисту економіки Національної поліції, задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди (в народі хабара) у розмірі 15 тис. доларів США виконувачем обов’язків заступника начальника Львівськоі митниці. Гроші вимагав та отримав від підлеглих працівників як щомісячну “данину” з тих, хто перетинає митний кордон держави».

Посадовця затримано у порядку ст. 208 КПК України.