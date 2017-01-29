У Львові відзначили 99-ту річницю подвигу Героїв Крут

У Львові сьогодні вихованці Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут урочистим маршем вшанували київських студентів і бійців вільного козацтва, які загинули в 1918 році під час бою з більшовицькою армією Михайла Муравйова.

Заходи проходили на Личаківському цвинтарі Львова біля могил учасників легендарного бою під станцією Крути Ігоря Лоського та Андрія Лазаренка.

Ліцеїсти у парадній формі, зі штандартом ліцею та державними прапорами України здійснили урочисте проходження у присутності керівництва влади області та Львова, численних представників громадськості і львів’ян.

На місці поховань учасників бою під станцією Крути, присутні спільно помолилися за борців за волю України і запалили лампадки біля могил полеглих героїв.