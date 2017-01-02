У Львові відкриють військовий храм Стрітення Господнього

У новому 2017 році у Львові на вулиці Батуринській відкриє свої двері для моління ще один храм – Стрітення Господнього присвячений полеглим у війні в Афганістані, на Майдані та сході України.

Як повідомляє Духовна велич Львова, Будівництво храму ведеться зусиллями воїнів Львівської обласної та міської організацій ветеранів Афганістану, учасників АТО, інших локальних війн, та душпастирів Центру військового капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ.

Поруч храму споруджено дзвіницю, у якій відбуватимуться зустрічі із ветеранами Афганістану, учасниками АТО, курсантами, військовослужбовцями та членами їхніх сімей, проводитиметься катехизація для дітей.

Освячення храму планується 15 лютого 2017 року на храмовий празник у свято Стрітення ГНІХ. Цей день є важливий для воїнів-афганців, адже саме 15 лютого 1989 року завершилося виведення військ із Афганістану.