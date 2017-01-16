У Львові відбудуться національні судові змагання з міжнародного кримінального права

У Львові 11-12 лютого відбудеться усний раунд всеукраїнського заходу у форматі судових змагань – національні судові змагання з міжнародного кримінального права. Захід організовує локальний осередок міжнародної організації «Європейська Асоціація Студентів Права Львів» (ELSA Lviv).

Як повідомляють організатори, метою національних судових змагань з міжнародного кримінального права є розвиток професійних вмінь студентів-правників, підвищення рівня їх знань у сфері міжнародного кримінального права, а також покращення навичок обґрунтування та захисту власної позиції у письмовому та усному провадженні.

Усний раунд відбувається у форматі моделювання процесу в Міжнародному кримінальному суді у Палаті попереднього провадження. Зокрема, команди виступають в ролі сторони обвинувачення і захисту відповідно.