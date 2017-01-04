У Львові у Різдвяну ніч курсуватимуть нічні автобуси та три трамвайні маршрути

У різдвяну ніч (з 6 на 7 січня) у Львові курсуватимуть нічні трамвайні маршрути.

Про це повідомив директор ЛКП «Львівелектротранс» Михайло Сидорович.

Нічні трамваї курсуватимуть трьома маршрутами: 3Н – від площі Соборної до Аквапарку, 6Н – із Головного вокзалу до вулиці Липинського та 8Н – від площі Соборної до кінотеатру ім. Довженка.

«Нічні трамваї курсуватимуть із інтервалом 30 хвилин. Ми розробили розклади руху, щоб люди знали, коли відправлятимуться ці трамваї», – розповів в.о. начальника служби диспетчеризації та організації руху Володимир Забавський.

Також в місті працюють нічні автобусні маршрути:

нічний маршрут автобуса №1Н курсує від залізничного вокзалу до вул. Б.Хмельницького («Галицьке перехрестя») з 23.00 до 05.00, інтервал руху – 1 год 20 хв.

нічний маршрут автобуса №2Н курсує від пл Різні до вул Городоцької (Церква Вознесіння Господнього) з 23.00 до 05.00, інтервал руху – 1 год 20 хв.

нічний маршрут автобуса №3Н курсує від залізничного вокзалу до вул. Стрийської (ТРЦ «Кінг Крос Леополіс») з 23.00 до 05.00, інтервал руху – 1 год 20 хв.

нічний маршрут автобуса №4Н курсує від залізничного вокзалу до пр Червоної Калини (ТЦ «Зубра Центр») з 23.00 до 05.00, інтервал руху – 1 год 20 хв.

нічний маршрут автобуса №5Н курсує від залізничного вокзалу до вул. Дунайської з 23.00 до 05.00, інтервал руху – 1 год 20 хв.

нічний маршрут автобуса №6Н курсує від пл Різні до вул. І. Величковського з 23.00 до 05.00, інтервал руху – 1 год 20 хв.

нічний маршрут автобуса №7Н курсує від пл Різні до вул. Наукової з 23.00 до 05.00, інтервал руху – 1 год 20 хв.

Вартість проїзду у нічних автобусних маршрутах становить 8 грн.