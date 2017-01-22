У Львові тролейбуси почали курсувати до нового терміналу аеропорту

У Львові з 22 січня тролейбус №9 почав курсувати до нового терміналу аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

Як повідомили у диспетчерській ЛКП «Львівелектротранс», з 22 січня тролейбус №9 почав їздити за продовженим маршрутом – від ЛНУ ім. Івана Франка до нового терміналу львівського аеропорту, повідомляє Zaxid.net.

Наразі на маршруті курсуватимуть тролейбуси та перший і поки єдиний львівський електробус, тобто загалом чотири одиниці транспорту.

До нового терміналу аеропорту продовжили тролейбусний маршрут №9, який курсував від ЛНУ ім. Франка до старого терміналу аеропорту на вул. Любінській.

До цього до нового терміналу їздив лише маршрутний автобус №48.