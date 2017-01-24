У Львові студент намагався скоїти самогубство дізнавшись про відрахування з вишу

У Львові студент університету намагався скоїти самогубство стрибнувши з четвертого поверху житлового будинку дізнавшись про відрахування з вишу.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, до Галицького відділу поліції 23 січня надійшло повідомлення від медиків про те, що бригадою швидкої допомоги з переломами обох ніг доставлено в травмопункт юнака, який впав з вікна багатоповерхівки на одній з вулиць Галицького району міста.

Правоохоронці встановили, що 23 січня, близько 11.30, 18-річний львів’янин вистрибнув з вікна четвертого поверху помешкання, яке винаймав разом з товаришами, маючи намір покінчити життя самогубством.

Потерпілим виявився студент одного з національних університетів Львова, який дізнавшись про відрахування з навчального закладу, скоїв спробу суїциду.

З постраждалим працюють психологи, загрози його життю немає.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.