У Львові сталася пожежа на заводі «Електрон»

У Львові виникла пожежа в будівлі заводу “Електрон”. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Зазначається, що інформація про пожежу за адресою Стороженка, 32 надійшла о 13:17.

У соцмережах викладають фото та відео, за якими можна зрозуміти, що займання масштабне. Очевидці пишуть, що на місці працюють 6 пожежних машин.

У прес-службі ДСНС у Львівській області розповіли, що до ліквідації пожежі залучено 62 рятувальників та 12 одиниць спецтехніки, інформує zaxid.net.

Крім цього у відомстві повідомили, що під час гасіння пожежі постраждали двоє пожежників.

«З місця пожежі госпіталізовано начальника караулу, який отруївся продуктами горіння. Він доставлений у Львівську обласну клінічну лікарню. Ще одного пожежника з опіками щоки, вуха та плеча доставили у 8-му клінічну лікарню Львова», – розповіли у відомстві.

У прес-службі також повідомили, що інформації про постраждалих серед цивільного населення не надходило.

Причини займання наразі невідомі, їх з’ясовуватимуть після остаточної ліквідації вогнища.