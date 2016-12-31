У Львові сьогодні відзначать річницю народження Степана Бандери

1-го січня, до 108-ї річниці з дня народження голови Проводу ОУН та Героя України у Львові проведуть декілька заходів.

Заходи відбуватимуться 1-го січня за такою програмою:

14:00 – керівництво міста та області, громадськість покладуть квіти до пам’ятника Степану Бандері (пл. Кропивницького), опісля – прозвучить Державний Гімн України.

14:05 – розпочнеться спільна молитва з нагоди вшанування пам’яті відомого політичного діяча.

14:20 – розпочнеться громадське віче.

15:00 хор «Золоті літа» громадської організації «Золоті роки» виконає марш українських націоналістів «Зродились ми великої години».