У Львові сьогодні розпочався Міжнародний різдвяний фестиваль

Протягом 13-14 січня на Львівському ярмарку буде проходити другий Міжнародний різдвяний фестиваль.
Як повідомляє «Духовна велич Львова», на сцені біля головної міської ялинки виступатимуть фольклорні колективи з Польщі та Білорусі, а також популярні українські етно-гурти.
Фестиваль стартував 13 січня о 16:00 виступом оркестру Національної гвардії України за участю вокальної формації «Аверс». Польські та білоруські гості – колективи «Покоління» та «Гуда», представлятимуть автентичні колядки своїх країн, а українські різдвяні співанки у різноманітних музичних обробках виконуватимуть театр пісні «Горличка», етно-гурти «ПашКо Band», «Коралі» та «Joryj Kloc».
Програма ІІ Міжнародного різдвяного фестивалю у Львові:
13 січня 2017 року
16:00 – Оркестр Національної гвардії України за участю народної вокальної формації «Аверс» ЛІ УБС;
16:30 – Етно-гурт «Коралі»;
17:00 – Колектив «Покоління», Польща;
18:30 – Колектив «Гуда», Білорусь;
20:00 – етно-гурт «ПашКо Band»;
14 січня 2017 року
16:00 – зразковий театр пісні «Горличка», керівник – Галина Равлінко, заслужений працівник культури;
16:30 – Етно-гурт «Коралі»;
17:00 – Колектив «Покоління», Польща;
18:30 – Колектив «Гуда», Білорусь;
20:00 – етно-гурт «Joryj Kloc».