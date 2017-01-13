У Львові сьогодні розпочався Міжнародний різдвяний фестиваль

Протягом 13-14 січня на Львівському ярмарку буде проходити другий Міжнародний різдвяний фестиваль.

Як повідомляє «Духовна велич Львова», на сцені біля головної міської ялинки виступатимуть фольклорні колективи з Польщі та Білорусі, а також популярні українські етно-гурти.

Фестиваль стартував 13 січня о 16:00 виступом оркестру Національної гвардії України за участю вокальної формації «Аверс». Польські та білоруські гості – колективи «Покоління» та «Гуда», представлятимуть автентичні колядки своїх країн, а українські різдвяні співанки у різноманітних музичних обробках виконуватимуть театр пісні «Горличка», етно-гурти «ПашКо Band», «Коралі» та «Joryj Kloc».

Програма ІІ Міжнародного різдвяного фестивалю у Львові:

13 січня 2017 року

16:00 – Оркестр Національної гвардії України за участю народної вокальної формації «Аверс» ЛІ УБС;

16:30 – Етно-гурт «Коралі»;

17:00 – Колектив «Покоління», Польща;

18:30 – Колектив «Гуда», Білорусь;

20:00 – етно-гурт «ПашКо Band»;

14 січня 2017 року

16:00 – зразковий театр пісні «Горличка», керівник – Галина Равлінко, заслужений працівник культури;

16:30 – Етно-гурт «Коралі»;

17:00 – Колектив «Покоління», Польща;

18:30 – Колектив «Гуда», Білорусь;

20:00 – етно-гурт «Joryj Kloc».