У Львові сьогодні обмежено рух транспорту по вул. Шевченка

У Львові 31 січня рух транспортних засобів по вул. Шевченка буде обмежений.

Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, у зв’язку з проведенням ЛМКП «Львівводоканал» аварійних ремонтних робіт на водопроводі діаметром 600 мм на вул. Шевченка, 9 (на ділянці від вул. Я.Мудрого до вул. Д.Бортнянського) 31 січня, з 10.00 до 17.00 рух транспортних засобів по вул. Шевченка буде обмежений. Трамвай № 7 курсуватиме за зміненим маршрутом (вул. Пасічна – церква Св. Анни – і у зворотному напрямку).