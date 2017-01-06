У Львові сьогодні для потребуючих відбудуться Різдвяні святвечори

Сьогодні, 6 січня, у переддень Різдва Христового, люди, які через певні життєві обставини не мають змоги відчути духовну атмосферу Різдва, зможуть спільно покуштувати традиційні святвечірні страви.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, такі Святвечори відбудуться у Львівському палаці мистецтв та у Центрі обліку та нічного перебування бездомних.

7 січня, на Різдво, для потребуючих організовують Різдвяний обід у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці.

Зокрема, о 15:00 у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17) розпочнеться Різдвяний святвечір для безхатченків, малозабезпечених, неповносправних людей. Участь у Святвечорі візьмуть понад 500 осіб. Закупляти продукти та готувати страви допомагають благодійники та волонтери.

О 20:00 розпочнеться традиційна Свята Вечеря для безхатченків-підопічних Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян (вул. Кирилівська, 3а). Вечерю організовують орієнтовно для 50 осіб, які отримують в Центрі соціальні послуги.

«Вечеря складатиметься з традиційних для українського столу страв: це кутя, вареники, оселедець, узвар, тощо. Приємно зазначити, що в організації вечері нам допомагають благодійники, підприємці, за що ми їм дуже вдячні», – зауважує директор Центру обліку та нічного перебування бездомних Олександр Бородін.

На Різдво Христове, 7 січня, безпритульні та малозабезпечені люди зможуть покуштувати різдвяних страв за святковим Різдвяним обідом, що його уже вдев’яте організовують Храм Покрови Пресвятої Богородиці та Міжнародна Мирянська спільнота Святого Егідія. О 15:00 у Храмі (вул. Личаківська, 175) цьогоріч за різдвяні столи сядуть близько 300 потребуючих.