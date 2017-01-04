У Львові поліція затримала на хабарі помічника народного депутата

140 тисяч гривень вимагав помічник-консультант народного обранця за лобіювання інтересів комерційних структур, а також не втручання у їх господарську діяльність. Затримали його оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції та слідчі військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України.

Про це повідомили у відділі комунікацій головного управління Національної поліції у Львівській області.

Співробітники Управління захисту економіки Національної поліції України та військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону затримали зловмисника під час одержання ним неправомірної вигоди.

Помічник народного обранця вимагав гроші за лобіювання бізнес інтересів комерційних структур або, навпаки, невтручання в їх діяльність шляхом відсутності депутатських запитів та звернень на адресу підприємств.

Поліція задокументувала факт вимагання та одержання ним неправомірної вигоди у розмірі 140 тисяч гривень від представника будівельної компанії Львова.

Відповідно ч. 3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України, за якою відкрито кримінальне провадження, помічнику-консультанту народного обранця загрожує ув’язнення на строк до 8-ми років з конфіскацією майна.