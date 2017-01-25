У Львові поліція затримала адвоката з хабарем для суддів

Співробітники Управління захисту економіки у Львівській області встановили, що адвокат на “безоплатній” основі допомагає громадянам вирішувати судові питання.

Слідчими прокуратури за фактом вимагання неправомірної вигоди було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили: адвокат у межах розгляду адміністративних протоколів, складених за скоєння дорожньо-транспортної пригоди та керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння, за закриття провадження вимагає 1,2 тисяч доларів США. Частина коштів призначалася суддям райсуду, які розглядають вказані протоколи.

Окрім того, раніше захисник прав громадян обіймав посаду помічника одного із суддів.

24 січня працівники управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції та спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали адвоката неподалік від районного суду Львова.