У Львові поліцейський на світлофорі збив дитину

У Львові, 13 січня о 20:00 на пр. В.Чорновола водій легкового автомобіля «Фольцваген Пасат», 1993 року народження (інспектор 3 батальйону 3 роти, 1 взводу УПП в м. Львові, лейтенант поліції), перебуваючи поза службою, скоїв наїзд.

На пішохідному переході водій наїхав на дівчинку 2003 року народження, мешканку м. Львова, яка перебігала дорогу на червоне світло. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження – закритий перелом головки другої п’ястної кістки правої кисті без зміщення. Після огляду в дитячій лікарні відпущена додому.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.

Причини події – з’ясовують.

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