У Львові підсвітять відреставровану «Статую Свободи»

У Львові завершили реставрацію скульптури «Ощадність», яку часто називають «Статуєю Свободи», на даху Музею етнографії та художнього промислу на проспекті Свободи, 15.

Найближчим часом навколо скульптури облаштують підсвітку.

Про це під час наради у Львівській міськради повідомила начальниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко, повідомляє Zaxid.net.

«Завершилась реставрація статуї «Ощадність» на проспекті Свободи. Роботи виконувало ПП «Оберіг». Реставратори працювали на значній висоті, ціле літо і осінь вони піднімалися по риштуваннях. У процесі робіт з’ясувалося, що промені на короні раніше були позолочені. Тож на променях виконали позолоту сусальним золотом. Також золотою фарбою пофарбували полум’я факелу», – розповіла Лілія Онищенко.

Тепер же мерія планує облаштувати підсвітку відреставрованої скульптури. «Зараз працюємо над підсвіткою скульптури. Найближчим часом освітлення, яке виконується з кошти меценатів, буде функціонувати», – зазначила Онищенко.

Нагадаємо, скульптуру «Ощадність» почали реставрувати ще в липні 2016 року. Роботи тривали близько півроку. Загальна вартість робіт становила 467 тис. грн. Частину коштів виділили з міського бюджету, решту зібрали благодійники.

Ініціатором реставрації у 2015 році виступив Університет банківської справи. Наприкінці 2015-го студенти УБС спільно зі студентами Львівського національного аграрного університету та Національного університету «Львівська політехніка» провели благодійний захід «Аукціон надій», метою якого став збір коштів на реставрацію скульптури.

Скульптурна композиція «Рільництво. Ощадність. Промисловість» з 1891 року прикрашає Львівський музей етнографії та художнього промислу. Тоді вона була встановлена на приміщенні Галицької ощадної каси. Архітектурну композицію створив львівський скульптор італійського походження Леонард Марконі. Скульптура понад сто років не реставрувалася.