У Львові під час гасіння пожежі на території підприємства постраждали рятувальники

У Львові 3 січня під час гасіння пожежі на території компанії «Електрон-Лізинг» отримали опіки та отруїлися продуктами горіння двоє працівників ДСНС.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, пожежа спалахнула о 13.15 на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі компанії «Електрон-Лізинг» на вул. Олени Степанівни, де розміщуються орендовані складські та виробничі приміщення двох приватних підприємств.

До ліквідації пожежі, яка тривала майже вісім годин, залучалося 13 пожежних підрозділів у складі 101 особи та 22 одиниць техніки.

Вогнем знищено обладнання, сировину, заготовки та готову продукцію орієнтовно на площі 2500 кв м.

Внаслідок пожежі отримали опіки та отруїлися продуктами горіння двоє рятувальників. Після надання медичної допомоги начальника караулу відпущено, пожежного госпіталізовано до опікового відділення 8-ї лікарні Львова. Стан потерпілого на 09:00 4 січня – задовільний.

Потерпілих серед працівників об’єкту немає. Причини займання – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.