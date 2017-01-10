У Львові Олег «Тягнизуб» готується встановити ювілейний рекорд: протягнути сани з людьми

Львів‘янин, рекордсмен Книги рекордів України та Гіннеса Олег «Тягнизуб» Скавиш 14 січня готується встановити десятий, ювілейний рекорд, потягнувши зубами великі сани з людьми.

Як повідомили організатори, захід розпочнеться о 13:30 у центрі Львова на проспекті Свободи 19, неподалік головної ялинки міста.

Подію супроводжуватиме Різдвяне театралізоване дійство – вертеп від колективу «Містерія Різдва» і молодіжного театру «Мельпомена».

Традиційно, свій рекорд Тягнизуб присвятить благодійному марафону «Разом потягнемо», присвяченому допомозі у лікуванні важкохворих дітей, які перебувають у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, котрими опікується благодійний фонд «Крила надії».

Серед таких дітей – Христя Страдомська, якій 13 років, і майже всі вони пройшли у лікарняних палатах. У дівчинки синдром Неймеген – генетичне заворювання, для якого характерні імунодефіцит та підвищена схильність до лімфоїдних пухлин). Тому в неї є мрія – повернути собі втрачене дитинство та бути здоровою. Христинка чекає на неродинну трансплантацію, яка відбуватиметься закордоном і коштує 120 тис євро.

Підтримка акції – це допомога дітям, які завдяки благодійникам мають шанс на одужання і повноцінне дитинство.