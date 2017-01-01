У Львові горіло три квартири

У перший день нового року у Львові було зафіксовано три пожежі в житлових будинках – по вул. Городоцькій, 72, по вул. І.Величковського, 2 та по вул. Миколайчука, 22. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

1 січня о 4:35 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на третьому поверсі житлового будинку у Львові по вул. Городоцькій, 72. Загорання спричинило сильне задимлення у квартирі. Внаслідок пожежі отруїлася продуктами горіння бабуся, 1929 року народження. Потерпілу в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню.

Ще один випадок про пожежу в квартирі був зафіксований у багатоповерхівці по вул. І.Величковського, 2. На місці події пожежники встановили, що займання сталося на балконі квартири.

Пожежа спричинила сильне задимлення у квартирі та під’їзді будинку. Аби гарантувати безпеку мешканців будинку вогнеборці прийняли рішення провести евакуацію. Із вищих поверхів будинку загалом на свіже повітря вивели 50 людей. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Ще одна пожежа сталася по вулиці Миколайчука, 22. На момент пожежі у квартирі перебувала власниця із своїми друзями. Ймовірно, причиною пожежі міг стати недопалок, що потрапив на горючу поверхню й спричинив займання.

Внаслідок пожежі виникло сильне задимлення, що спричинило загрозу отруєння токсичними продуктами горіння для мешканців будинку. Не гаючи часу, вогнеборці приступили до евакуації жителів будинку із вищого поверху. Загалом рятувальники вивели на свіже повітря 20 людей.

Ведеться слідство.