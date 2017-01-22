У Львові двоє малолітніх дітей отруїлися чадним газом

У Львові минулої доби двоє малолітніх дітей отруїлися чадним газом.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 22 січня о 18:40 на вулиці Шевченка у Львові на першому поверсі в квартирі трьохповерхового житлового будинку отруїлись чадним газом дві дитини.

Дітей, віком 1 та 2 роки, госпіталізовано у стані середнього ступеню важкості до реанімаційного відділення Львівської міської дитячої лікарні.

Працівниками ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено подачу газу до квартири. Причини події – зʼясовуються.