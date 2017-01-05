У Львові цілодобово чергуватимуть наряди поліції і працюватимуть пункти обігріву

У зв’язку з тим, що найближчими днями синоптики прогнозують значне погіршення погодних умов – снігопади, ожеледицю, пориви вітру і хуртовини, сильні морози, у Львові цілодобово чергуватимуть наряди поліції та Муніципальної дружини, працюватимуть пункти обігріву, буде забезпечено посилений режим чергування у двох базових лікарнях міста.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відтак, впродовж 5 – 8 січня у Львові забезпечать чергування: цілодобово патрулюватимуть наряди поліції та Муніципальної дружини та цілодобово працюватимуть три пункти обігріву: на вул. Кирилівській, 3а (Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян), на вул. Сербській, 15 (у приміщенні ЛКП «Старий Львів») та на вул. І. Франка, 56 (монастир святого Климентія ордену редемптористів, який буде відкритим від 7:00 год. 6 січня і до 21:00 год. 8 січня).

Також для усіх, хто потребує зігрітись – з 9:00 до 18:00 будуть відкритими перші поверхи шкіл – у кожному районі по одній школі:

– у Галицькому районі – середня загальноосвітня школа №9, вул. М. Коперника, 40

– у Личаківському районі – БДЮТ Личаківського району, вул. Личаківська, 99

– у Залізничному районі – спеціалізована школа І-ІІІ-го ступенів №15 з поглибленим вивченням англійської та французької мов, вул. Патона, 7

– у Сихівському районі – середня загальноосвітня школа №84, вул. Зубрівська, 30

– у Шевченківському районі – ЗОШ №22 ім. В. Стефаника, вул. Хімічна, 7

– у Франківському районі – середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №83, вул. Івана Пулюя, 16.

Водночас, буде забезпечено посилений режим чергування у двох базових лікарнях міста – лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Миколайчука, 9) та 8-й міській клінічній лікарні (вул. Навроцького, 23), які прийматимуть людей з переохолодженнями та обмороженнями.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців та усіх небайдужих львів’ян, гостей міста просять повідомляти на гарячу лінію міста за коротким номером 15-80, особливо якщо бачать безпритульних, адже у місті цілодобово працюватимуть два пункти обігріву.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 5 – 8 січня на Львівщині очікується різке зниження температури повітря, снігопади, хуртовини та ожеледиці. Зокрема, сьогодні, 5 січня, пориви західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовини. Температура повітря впродовж доби 2 – 4° морозу, в другій половині дня зниження температури до 8 – 10° морозу.

6 січня прогнозується часом невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура повітря впродовж доби 12 – 17° морозу.

7 січня – часом невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 13 – 18° морозу, в горах до 22° морозу; вдень 11 – 16° морозу.

8 січня – місцями сніг. Температура повітря вночі 12 – 17º морозу, місцями до 20º морозу; вдень 9 – 14° морозу.

9 січня – місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі 15 – 20º морозу, місцями до 23º морозу; вдень 9 – 14° морозу.