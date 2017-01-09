У Львові чоловік кинувся під «Хюндай»

У Львові чоловік намагаючись скоїти самогубство кинувся під поїзд «Хюндай».

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, 8 січня о 15.35 надійшло повідомлення від чергового залізниці про те, що по вулиці Вінниця у Львові поїзд “Хюндай” сполученням «Львів-Дарниця» здійснив наїзд на чоловіка. З діагнозом “травматична ампутація лівої гомілки” потерпілого було госпіталізовано.

Правоохоронці встановили особу травмованого – ним виявився 53-річний львів’янин. Як попередньо з’ясували поліцейські, чоловік сам кинувся під поїзд.

За цим фактом проводиться перевірка, правоохоронці встановлюють обставини події.