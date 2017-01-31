У Львові бухгалтер реабілітаційного центру вкрав понад 600 тис грн установи

У Львові правоохоронці викрили бухгалтера місцевого навчально-реабілітаційного центру, який вкрав понад 600 тис. грн з цієї установи.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, встановлено, що головний бухгалтер центру, коли надходили кошти на заробітну плату працівникам реабілітаційного центру, окремими платіжними відомостями щомісячно здійснював перерахунок коштів на свою банківську картку. Відтак у банкоматах він знімав готівку, яку використовував на власні потреби, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Головному фінансисту центру повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.