У Львові більше 20 відсотків сміттєвих майданчиків переповнені – міськрада

У Львові створено оперативний штаб щодо врегулювання ситуації з вивезення твердих побутових відходів із сміттєвих майданчиків міста. Станом на сьогодні більше 20 відсотків контейнерних майданчиків по різних районах міста переповненні сміттям, повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, ситуація з вивезенням сміття у місті складна, двоє з шести перевізників не мають куди вивозити сміття.

«Є проблема, бо немає куди вивозити сміття. Щойно мене поінформували, що одну машину з нашим сміттям знову зупинили у Житомирській області, без жодних пояснень. Сьогодні працює оперативний штаб. Дві фірми, які вивозять сміття, не справляються зі своєю роботою, лише чотири компанії вивозять. Суд прийняв рішення заборонити використовувати Грибовицький полігон, а інших полігонів немає, які готові були б з нами працювати, а ті, що є, знаходяться під постійним тиском. Сьогодні складно знаходити полігони, які готові приймати сміття. Більше 20 відсотків майданчиків переповнені. Ми знаходимось у періоді перед надзвичайної ситуації в місті. Єдиний плюс, що є мінусова температура, що унеможливлює більшу біду», – зазначив Андрій Садовий.