У Львові 5 січня відновить курсування тролейбус №7

З 5 січня відновлює свою роботу тролейбусний маршрут № 7 «Університет ім. І. Франка – вул. Городоцька – Церква Воскресіння (льотне поле)».

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На маршруті курсуватиме тільки один тролейбус.

Від зупинки «Університет ім. І. Франка» він їхатиме о 8:11, 9:15, 10:17, 11:17, 13:03, 14:02, 15:05, 16:06, 17:07

У зворотному напрямку, від Церкви Воскресіння тролейбус відправлятиметься о 8:45, 9:47, 10:47, 11:48 (до площі Кропивницького), 13:33, 14:35, 15:36, 16:37.

Тролейбусний маршрут № 7 не курсував, у зв`язку із реконструкцією шляхопроводу над колією «Львів – Персенківка» на вулиці Городоцькій.