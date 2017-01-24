У Львівської облради хочуть відсудити Палац мистецтв

Фонд державного майна України звернувся до Київського міського господарського суду з позовом проти Львівської обласної ради про право власності на Палац мистецтв на вул. Коперніка, 17 у Львові.

Про це йшлося в понеділок, 23 січня, на апаратній нараді у Львівській облдержадміністрації, повідомляє Zaxid.net.

Цю інформацію також підтвердив заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк/

«Справді є позовна заява до Львівської обласної ради (співвідповідачем є Львівська облдержадміністрація) про скасування свідоцтва про право власності на будівлю Палацу мистецтв за адресою вул. Коперніка, 17 у Львові і про визнання на нього права державної власності», – повідомив Володимир Гірняк.

В обґрунтуванні позовної заяви юристи Фонду держмайна посилаються на постанову Верховної ради України «Про захист суверенних прав власності Української РСР», датовану листопадом 1990 року, а також на Закон України «Про підприємства, установи та організації, розташовані на території України» від 10 вересня 1991 року. Цим Законом встановлено, що майно підприємств, установ і організацій союзного підпорядкування є державною власністю.

Також у позовній заяві сказано, що «в порушення цих норм законодавства» розпорядженням голови Львівської ОДА від 16 листопада 1995 року Палац мистецтв було включено до переліку об’єктів комунальної власності та передано на баланс ДКП «Львівський виставковий зал».

За словами Володимира Гірняка, позовна заява, про яку обласні чиновники дізнались минулого тижня, стала «неприємним сюрпризом для них».

«Я знаю позицію облради, облдержаміністрації та юристів обласного управління комунальної власності – в цьому питанні ми одностайні. Ми переконані, що це якесь непорозуміння, – зазначив Володимир Гірняк. – Факти, які є в позовній заяві, м’яко кажучи надумані. А по-друге, митний збір такого позову складає приблизно 30-40 тис. грн. Я не можу стверджувати, але маю таке відчуття, що Фонд держмайна підставляють на загальноукраїнському рівні, що за цим стоїть хтось нам не відомий зі своїми інтересами».

Юристи обласного управління комунальної власності у відповідь на позовну заяву Фонду держмайна вже скерували до Київського міського господарського суду відзив Львівської обласної ради, у якому просять відмовити у задоволенні позову. В обґрунтуванні відзиву сказано, що позов Фонду держмайна України є безпідставним, оскільки законодавство України в період з 1991 до 1994 рр, яке стосувалося питань правонаступництва прав на нерухоме майно загальносоюзних громадських організацій, однією із обов’язкових вимог встановлювало наявність у таких організацій права власності на майно станом на 1991 рік. Натомість, як стверджують юристи ЛОР, Фонд держмайна не володіє жодними документами, які могли би підтвердити, що спірне майно (будівля на вул. Коперніка, 17 у Львові) коли-небудь перебувало у власності спілки художників УРСР, а, отже, таке майно, згідно із чинним на той час законодавством, не належало до державної власності.

Також у відзиві просять суд звернути увагу на той факт, що Фонд держмайна України пропустив встановленні для звернення до суду строки більші ніж на 25 років.

Довідка. Проект будівлі Палацу мистецтв у Львові у 1987 році розробив архітектор Василь Каменщик на замовлення Львівського міськвиконкому. Виставковий центр запрацював у 1996 році. У чотириповерховій будівлі загальною площею 8,7 м2 є 12 експозиційних залів площею понад 3,6 тисяч м², найменший з яких – 50,2 м², а найбільший – 795 м². Висота деяких залів – понад 8 метрів. Також у будівлі є конференц-зал на 200 місць обладнаний сценою і пристосований для проведення концертів, конференцій, показу моделей; понад 50 службових приміщень; гардероб; ресторан та кав’ярня.