У Львівській ОДА визначили полігони для «очищення» Львова від сміття

У середу, 25 січня, на комісії з надзвичайних ситуацій Львівської ОДА визначили п’ять полігонів у області, куди протягом тижня вивезуть усі відходи зі Львова.

Зокрема, згоду приймати львівське сміття дали представники Дрогобича, Червонограда, Борислава.

«Обласна комісія зобов’язана керівників місцевих органів влади укласти угоди зі Львовом, щоб вивезти нагромаджені обсяги сміття з території міста на полігони Львівської області. Кінцевий термін очищення міста – сім днів», – сказав голова ЛОДА Олег Синютка.

До вирішення ситуації з вивезенням ТПВ у Львові у ЛОДА прицюватиме спеціальна комісія, до якої увійдуть представники міської та обласної ради. За словами Синютки, завідання комісії відбуватимуть щодня о 07:00.

«На комісії ми говорили про одноразове очищення Львова. Усі інші речі – це господарська діяльність міської влади. Якщо вона цього не зможе зробити, ми змушені будемо зібратись ще раз і запропонувати міській влади передати управління ТПВ на інший рівень, оскільки вони самостійно з цим не справляються», – додав Синютка.