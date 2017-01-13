У Львівській області від переохолодження за останній тиждень померли п’ятеро людей

За останній тиждень, 9-13 січня, на Львівщині від переохолодження померли п’ятеро людей.

Про це повідомив в.о. директора обласного центру медицини катастроф Володимир Похмурський, передає Zaxid.net.

Загалом же від початку року, за його словами, в області замерзли 9 людей. Причому лише троє серед них безхатьки.

Водночас по медичну допомогу за 13 днів нового року звернулася 71 людина, з них 51 потерпілого госпіталізували з переохолодженнями.

Щоправда, як повідомив завідувач опікового відділення 8-ї лікарні Львова Василь Савчин, відколи стовпчики термометрів почали наближатися до нуля, звернень суттєво поменшало.

«Ще на початку тижня ми мали щодня по 2-3 нових госпіталізованих, а з четверга вже навіть у травмпункти люди практично не звертаються. Станом на зараз у нашому відділенні лежить 21 пацієнт з переохолодженням», – розповів Василь Савчин.

Загалом за тиждень в Україні від морозів загинули 40 людей.