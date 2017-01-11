У Львівській області від грипу померло семеро людей

У Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України підтвердили, що у семи померлих на Львівщині зафіксували випадки захворюваності на грип. Порівняно з даними СЕС за 29 грудня, кількість померлих збільшилась майже удвічі.

Згідно з даними СЕС, протягом першого тижня 2017 року у Львові на грип захворіло понад 6 тис. осіб, що майже на 4 тис. осіб менше порівняно із попереднім тижнем. Загалом у Львові перевищений епідпоріг у 1,2 рази. 49% хворих на грип є дітьми до 17 років. У Львівській області епідпоріг перевищений у 1,4 рази.

«Перевищення епідпорогів зареєстровано на адмінтериторіях: Старосамбірський район – 2,5 рази, Мостиський – 2,1 рази, Золочівський – 1,9 рази, Стрий та Яворівський район -1,8 рази ,Самбір та Кам’янка-Бузький район -1,7 рази, Стрийський район -1,6 рази, Перемишлянський -1,4 рази, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Пустомитівський райони – 1,3 рази», – йдеться у повідомленні СЕС.

З початку епідсезону на Львівщині на ГРВІ захворіло майже 200 тис. осіб. Епідсезон розпочався у жовтні, відтоді медики виявили, що семеро померлих хворіло на грип.

Додамо, що з понеділка, 16 січня, у львівських школах закінчується канікули і розпочинається навчальний процес. У 2016 році навчання у львівських школах закінчили майже на два тижні раніше через високу захворюваність на ГРВІ серед дітей шкільного віку. З 20 грудня у школах оголосили карантин, згодом його продовжили ще на тиждень.

Zaxid.net