У київському хостелі затримали втікачку з психіатричної лікарні Львова

В одному із хостелів Києва 21 січня громадяни впізнали в проживаючій молодій жінці, про яку йшлося у повідомленнях поліції, втікачку з львівської психіатричної лікарні. Про це було оперативно повідомлено працівників столичної поліції на оперативну лінію «102».

Як повідомили у відділі комунікацій Національної поліції України, вказана жінка, дійсно виявилася 31-річною громадянкою Російської Федерації, яка 18 січня скоїла втечу з психіатричної лікарні Львова де за рішенням суду проходила стаціонарну психіатричну експертизу після скоєння хуліганських дій в державній установі Львова.

Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України і передали працівникам поліції Львова. При цьому втікачка чинила опір співробітникам Личаківського відділу поліції.

Найближчим часом суд обере їй міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1, ч.2 ст. 296 КК України (Хуліганство, – карається позбавленням волі на строк до чотирьох років) та ч.2 ст. 345 КК України (Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків – карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на той самий строк).

Правоохоронці встановлюють походження коштів на якій втікачка доїхала до Києва, придбала одяг та оплачувала проживання у хостелі, а також можливу причетність до цього спільників втікачки.