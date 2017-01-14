У горах Львівської області очiкується значний рівень лавинної небезпеки

Сьогодні в Україні, крім східної частини, мокрий сніг, подекуди з дощем, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу.

За повідомленням Українського гідрометцентру, на дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, крім західних областей, пориви 15-20 м/с. Температура від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні 1-6° тепла; в Карпатах 1-6° морозу.

На Київщині мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура по області та Києві 1-3° тепла.

Крім того, 14-15 сiчня у горах Львівської, Івано-Франківської і Закарпатської областей очiкується значний (III) рівень лавинної небезпеки.