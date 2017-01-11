У Генштабі ЗСУ ще не ухвалили рішення про призов на службу офіцерів запасу

Заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Марко Андрусяк заявив, що рішення про оголошення призову на службу офіцерів запасу ще не ухвалено.

Про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві, передає УНІАН.

Він зазначив, що законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби», який був ухвалений 6 грудня 2016 року та набув чинності 7 січня 2017 року, запроваджується в особливий період такий вид військової служби як військова служба за призовом осіб офіцерського складу (строком на 18 місяців).

«Рішення про призов (офіцерів запасу – ред) ще не прийнято», – заявив Андрусяк, додавши, що у разі необхідності до Збройних сил призиватимуть громадян віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, отримали офіцерські звання та не проходили військову службу.