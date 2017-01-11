У Генштабі почнуть звільнення з військової служби «безстрокових» контрактників із квітня

У Генштабі Збройних сил України анонсують початок звільнення зі служби військових із безстроковими контрактами із квітня 2017 року.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу в Києві заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Марко Андрусяк, повідомляє УНІАН.

Він відзначив, що у Генштабі буде відпрацьований графік звільнення військових-контрактників з рівномірним розподілом за місяцями.

«З березня 2014 року всі, хто вступав до ЗСУ в добровільному порядку, виявляв бажання укладати контракти, вони могли укладати контракти на термін до закінчення особливого періоду. Через те, що особливий період затягнувся, ці контракти також стали з необмеженим терміном дії», – зазначив він.

«Цим законом (Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби – УНІАН) визначено заміну безстрокових контрактів на нові контракти з визначеними термінами дії: для військовослужбовців на посадах рядового складу – на 3 роки; для сержантського та старшинського складу – від 3 до 5 років; для осіб офіцерського складу – від 5 до 10 років. Ця норма розповсюджується на військових, які уклали контракти до закінчення особливого періоду та вислужили не менше 24 місяців. Вони набувають право на звільнення або можуть продовжувати військову службу за новим контрактом», – додав Андрусяк.

Крім того, за його словами, цим законом врегульована дія контракту іншої категорії військових – військових, які уклали контракти до 2014 року, звичайні контракти з визначеними термінами дії, дія яких закінчилась та була автоматично продовжена до закінчення особливого періоду.

«Законом передбачається надати можливість звільнитись таким особам за умови, що термін дії цих контрактів був продовжений до закінчення особливого періоду і термін дії продовженого контракту складає не менше 18 місяців», – зауважив Андрусяк.

«Що стосується порядку звільнення таких військових. У Генштабі буде відпрацьований графік звільнення таких військових, і протягом 2017 року з рівномірним розподілом військових по місяцям, починаючи з квітня місяця, будуть здійснюватись ці процеси звільнення. При цьому ми будемо враховувати те, щоб не втратити боєздатність бойових військових частин», – заявив він.

6 грудня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби».

Закон передбачає, що військовослужбовці, які уклали контракт в особливий період, можуть за бажанням звільнитися або продовжити службу за новим контрактом.

4 січня президент України Петро Порошенко підписав цей закон, заявивши, що «тим громадянам України, які уклали фактично безстроковий контракт під час особливого періоду, ми даємо можливість відновити справедливість і дати можливість командирам забезпечити їх звільнення».