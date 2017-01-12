У дитсадку Львова, де хлопчик вколовся інфікованим шприцом, вже є камери спостереження

Аби на територію дошкільного закладу не потрапляли сторонні люди, у львівському садочку «Арніка» тепер працюють камери спостереження. Такі заходи безпеки пов’язані із історією, яка трапилася там восени. В жовтні 4-річний хлопчик вколовся шприцом, у якому виявили ВІЛ-інфекцію.

Історія із 4-річним Максимком, який знайшов ВІЛ-інфікований шприц і вколовся, шокувала багатьох львів’ян, та найбільше батьків дітей які ходять у садочок «Арніка». Адже саме на території цього садка Максимко знайшов шприц. Після неприємного інциденту батьки одразу ж провели збори і твердо вирішили, що треба встановити відеокамери і домофон.

«Ми переживали за безпеку наших дітей після такої жахливої історії. На територію дитсадка ввечері часто приходили невідомі молоді люди», — розповіла мама одного з вихованців.

Тож віднедавна в садку запрацював домофон. Вихователі зітхають з полегшенням: тепер стороннім зайти в садок практично нереально.

«Кожна група має свій код, коли дзвонять, ми питаємо хто. Батьки називають своє прізвище, ім’я дитини і ми аж тоді відкриваємо», — розповіла пані Світлана, вихователь дошкільної групи «Калина».

Засоби безпеки ― не лише на вулиці а й зовні. Там також встановили 11 камер спостереження по всьому периметру території.

«В нічний час з сьомої години вечора до сьомої години ранку за територією спостерігає сторож. І ми записуємо відео», — розповіла Оксана Козій, директор школи-садочка «Арніка».

Відколи з’явились камери, сторож уже зупинив одну спробу невідомих чоловіків зайти до садочка. Окрім камер у садку з’явились брелки з тривожними кнопками.

«Цей брелок є у мене, він є у сторожа, а також стаціонарно розміщується в нас у приміщенні», — запевняє Оксана Козій.

Тож якщо в садку матимуть справу з неадекватними людьми, можна натиснути на кнопку і приїде державна служба охорони. В управлінні освіти на встановлення всіх засобів безпеки дали 15 тисяч гривень, батьки ж зібрали левову частку ― 55 тисяч гривень.

Нагадаємо, в жовтні 4-річний хлопчик вколовся шприцом, на якому була кров ВІЛ-інфікованої людини. Усе це сталося на прогулянці в дитсадку. Хлопчик місяць проходив терапію. Зараз у Максимка немає ВІЛу.

Zaxid.net