У центрі Львова на час загальноміського освячення води не курсуватимуть трамваї

19 січня, на Свято Богоявлення Господнього, з 13.15 до 14.30 через площу Ринок не курсуватимуть трамваї № 1, 2, 9, 10, у зв’язку з проведенням загальноміського освячення води біля входу до міської Ратуші.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, на період проведення святкових заходів трамваї маршрутів №1, 2, 9, 10 курсуватимуть у таких напрямках:

Маршрут №1 – «Залізничний вокзал – вул. Городоцька – вул. Підвальна – вул. Ів.Франка – вул. Вітовського – вул. Київська – Залізничний вокзал».

Маршрут №2 – «вул. Пасічна – пл. Митна – вул. Ів.Франка – вул. Вітовського – вул. Нечуя-Левицького – вул. Котляревського – вул. Чупринки – вул. Коновальця» та у зворотному напрямку.

Маршрут №9 – «Залізничний вокзал – вул. Київська – вул. Вітовського – вул. Ів.Франка – вул. Підвальна – вул. Городоцька – Залізничний вокзал».

Маршрут №10 - «Залізничний вокзал – вул.Городоцька – вул.Підвальна – пл. Митна – вул. Личаківська – вул. Пасічна» та у зворотньому напрямку.