У центрі Львова мікроавтобус скоїв смертельний наїзд на паркувальника

У центрі Львова водій мікроавтобуса Mercedes смертельно травмував паркувальника.

Як повідомила речник Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 24 січня, о 16.15 на вулиці Театральній біля готелю «Леополіс». Водій мікроавтобуса Mercedes здійснюючи рух заднім ходом наїхав на чоловіка одягненого у форму паркувальника, який від отриманих травм загинув під колесами транспортного засобу.

На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюється особа, вік загиблого і місце праці загиблого.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого,- караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років).